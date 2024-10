Torwart bei Hobby-Turnier attackiert und verletzt

An dem Raufhandel waren laut den Angaben mehrere Personen beteiligt. Die Rettung wurde danach alarmiert und brachte den Amateur-Sportler nach erfolgter Erstversorgung ins Spital. Zwei mutmaßliche Angreifer konnte die Polizei ausfindig machen, sie wurden noch am Sonntag in einer Polizeiinspektion verhört. Die Polizei bezeichnete einen 40-jährigen Rumänen als Haupttäter. Er wurde wegen des Verdacht der Körperverletzung angezeigt.