Gleitschirmpilotin verfing sich in den Bäumen

Eine 32-jährige Gleitschirmpilotin aus Oberösterreich musste am frühen Abend des 24. Oktober in einem steilen Waldstück nahe dem Wolfgangsee notlanden. Aus bisher unbekannten Gründen verfing sich ihr Gurtzeug in den Bäumen, sodass sie mehrere Meter über dem Boden hängen blieb.