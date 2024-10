Der Huchenfranz: Seine Stimme für die Stummen

Lächerlich winziger Lebensraum

Nur noch 5,6 Kilometer sind es nördlich von Graz, in denen der Huchen in der Mur intakten Lebensraum vorfindet. Was für ein Hohn, dass der Verlust seines Lebensraums ausgerechnet auf die so grüne Wasserkraft zurückzuführen ist. „Dort ist dann nichts mehr naturbelassen. Dort werden ständig Stauräume gespült. Und damit wird Untergrund, den der Huchen zum Laichen braucht, wie ,zubetoniert‘.“ Das war auch der Grund für Franz Keppel, vor vielen Jahren seine Stimme dem stummen Huchen zu geben. Er beobachtete, wie meterlange Fische sich abmühten, den Untergrund aufzubrechen, um zu laichen. So vehement wie ergebnislos. Traurig.