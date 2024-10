Zum sagenumwobenen, versteckten Bergsee

Modern traditionelle Kulinarik

Vom Parkplatz leitet die Route im ersten Abschnitt als Fahrweg und über Serpentinen nach oben. An einer unbezeichneten Routengabelung geht es gleichbleibend und aufwärts weiter, nach 30 Minuten hat man das Naturdenkmal Berglsteinersee (714 m) erreicht. Dort, in der „712er Lounge“, dem Restaurant bzw. Gasthaus mit dem speziellen Namen, bietet sich ein Zwischenstopp an. Modern traditionelle Kulinarik wird geboten.