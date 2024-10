Junger Autofahrer stirbt in Unfallwrack in NÖ

Tödlich hat ein Verkehrsunfall in der Nacht auf Donnerstag in Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich geendet. Ein junger Autofahrer (18) war mit seinem Audi in der Ortschaft Matzles von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen krachte frontal gegen zwei Feldzufahrten. Jede Hilfe kam für den Lenker zu spät.