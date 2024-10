Relaunch des Logos: Gams-Streit entzweit Kitzbühel

Das neue Logo von Kitzbühel sorgt gut fünf Monate nach seiner Präsentation immer noch für gehörigen Wirbel an zwei Fronten in der Gamsstadt. Zur Erinnerung: Nach 50 Jahren wurde das alte Gams-Signet, welches der weltweit bekannte Maler Alfons Walde kreierte, modernisiert. Bei dieser Neugestaltung wurde der untere Teil des „wiederkäuenden alpinen Hornträgers“ gekappt, was seither für massive Kritik sorgt.