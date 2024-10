Autotür offen gelassen: Radlerin schwer verletzt

Unfall am Radweg in Innsbruck am Dienstag: Ein Einheimischer (42) parkte seinen Pkw am Fahrbahnrand am Herzog-Siegmund-Ufer. Er öffnete die Fahrertür und setzte sich in das Auto, um etwas auf den Beifahrersitz zu legen. Die Fahrertür ließ er dabei geöffnet.