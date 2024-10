Spendernieren kommen tiefgefroren aus den USA

Modell auch für andere Organe?

Was für Nieren funktioniert, soll indes auch für das Herz, die Leber und andere Organe klappen. Auch dabei zeigte sich Brandacher zuversichtlich. Es gebe bereits „erste Vorversuche“ an der Med Uni, die „sehr vielversprechend“ seien. Man müsse aber hier natürlich eine „Anpassung“ vornehmen – die Organe seien unterschiedlich, etwa was Volumen und Gewebekonsistenz anbelangt.