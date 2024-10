Zwei Grazer werfen sich im Derby für Teamchef warm

„Fachlich und menschlich schwer in Ordnung“

Beide Teams tauschten im Sommer ihre Trainer aus, nach sieben HLA-Spielen liegen dennoch beide auf Kurs in Richtung Abstiegsrunde. Von den neuen Coaches hält Pajovic aber viel: „Mit Risto (Ober-Lipizzaner Arnaudovski) habe ich selbst in Deutschland gespielt, er hat bei Hard und Ferlach in Österreich gute Arbeit geleistet. Mit Spyros (Graz-Coach Balomenos) bin ich oft in Kontakt. Beide Trainer sind fachlich und menschlich schwer in Ordnung. Im Handball wird man aber leider immer an Ergebnissen gemessen.“ Und die stimmten zuletzt eben nicht.