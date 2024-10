Muss ich einem Smart Meter zustimmen?

Ein Smart Meter ist ein sogenannter „intelligenter“ Stromzähler. Im Gegensatz zum analogen Stromzähler hat er auch Möglichkeiten zur Datenübertragung. In der Standardkonfiguration werden Tageswerte an den Netzbetreiber übertragen. In der erweiterten Konfiguration, die nur mit Zustimmung der Kundinnen und Kunden möglich ist, können auch 15 Minuten-Verbrauchswerte übertragen werden. In beiden Einstellungen kann sich der Netzbetreiber die Messwerte bei Bedarf holen.