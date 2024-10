Zirkuszelt gestohlen: Direktor lobt Finderlohn aus

Direktor kam aus dem Urlaub und der Anhänger war weg

„Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das passiert ist“, sagt Pagger. Er sei in der betreffenden Zeit „mit meinen Jungs auf Urlaub gewesen, am Sonntagabend bin ich dann hingefahren und der Anhänger war weg“. Abgestellt war er am von Pagger angemieteten Winterlagerplatz, bei dem es keine Videoüberwachung gibt. Andere dort gelagerte Objekte seien seinem Wissensstand zufolge nicht betroffen.