Betrunkener E-Biker (74) stürzte in Tirol in Bach

Gegen 13.45 Uhr war der 74 Jahre alter Ire mit seinem E-Bike am Achenweg von Kitzbühel kommend in Richtung Westendorf unterwegs. Nach der Abzweigung Richtung Schwimmbad kam er am Ende der dortigen Brücke zu Sturz. „Während das Rad am Straßenrand liegenblieb, stürzte der Ire in die Ache“, heißt es seitens der Polizei.