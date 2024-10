Krisensitzung bei GAK bis tief in die Nacht hinein

Job-Garantie gibt es keine

„So lange wir der Überzeugung sind, dass wir das Ruder gemeinsam herumreißen können, wird Trainer Gernot Messner bleiben“, lässt Elsneg wissen. „Diese Überzeugung müssen aber alle Parteien haben. Auch Gernot selbst.“ Von einer weiteren fixen Zusammenarbeit, wie das noch vor der Team-Pause gepredigt wurde, war jedoch keine Rede. Ob Gernot Messner am Sonntag im Heimspiel gegen Rapid noch auf der Bank sitzen wird, steht noch nicht fest. „Das ist eine grundlegende Entscheidung, die in alle Richtungen gehen kann“, führt Elsneg aus. Darum gab es Sonntag Abend eine weitere Besprechung im großen Rahmen, die bis in die Nacht hinein gedauert hat.