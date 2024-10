Zahlreiche Kreative öffneten ihre privaten Türen

So lud beispielsweise Claudia Hornik in Kirchberg am Wechsel ihre Gäste ein, Fotos und Malereien zu DJ-Musik und Lagerfeuer zu betrachten. In der Kreativwerkstatt in Seebenstein zeigte Gerda Steurer Interessierten ihre Buch-Faltkunst. Im Atelier von Franz Strebinger in Neunkirchen gab es neben seiner Keramikkunst auch Videos von seinen Reisen zu sehen und auch im Atelier der Malerin Iris Weber in Hart bei Gloggnitz wurden die Gäste mit Livemusik unterhalten.