Rückkehrer sorgte für Austria Salzburgs Zittersieg

Rückkehrer Gvozdjar war beim 2:1-Sieg der Austria in Röthis der umjubelte Held. Der Stürmer fiel zuletzt wegen einer Verletzung für einige Zeit aus und erzielte just bei seinem Comeback kurz vor Schluss den Siegtreffer. Mittelfeldmotor Volkert hatte in der ersten Halbzeit das erste Tor für die Maxglaner erzielt. Weil auch Leader Imst gewann (4:0 gegen Schwaz) bleibt die Truppe von Trainer Schaider in der Tabelle weiterhin auf Rang zwei.