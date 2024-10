Endlich kehrt die Sonne in die Steiermark zurück

Am Samstag war noch alles grau in grau, doch das soll sich bald ändern. Pünktlich zum Sonntag zeigt sich der Herbst von seiner schönsten Seite: „Nach den langen trüben Tagen kehrt die Sonne in die Steiermark zurück“, sagt Ubitmet-Meteorologe Martin Templin. Ist es im Südostens morgens noch trüb, so lösen sich die Nebelfelder bis Mittag beinahe überall auf.