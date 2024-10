Wie Äschen-Babys das idyllische Kamptal beleben

Äschen-Population auf neue (alte) Höhen bringen

Das aber mindere in keinem Falle das Engagement der Fischschützer am Mittleren Kamp. Tatsächlich leisten die Experten Gerhard Käfel, Thomas Friedrich, Günther Unfer und Stephanie Popp vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Universität für Bodenkultur in Wien Großartiges, um die Europäische Äsche in kräftigen Populationen am Leben zu erhalten. Ihren Fokus legen die Idealisten auf den Mittellauf des romantischen Gewässers zwischen Wegscheid und der von Markus Graf Hoyos (gerade erst als NÖ-Chef der Land- & Forstbetriebe Österreichs neu gewählt) gehüteten Rosenburg.