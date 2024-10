Keine Panik bei den 99ers: „Leistungen sind gut!“

Zweite Niederlage in Folge, Tabellenführung vorerst verloren. Wer aber glaubt, dass in Eishockey-Graz nun die Alarmglocken schrillen, irrt gewaltig. Denn die Mannschaft spielt gut, belohnte sich (die letzten beiden Spiele) nur nicht selbst. „Wir sind noch in einem Findungsprozess. Natürlich zählen die Punkte, aber aktuell bewerte ich die Leistung“, sagt 99ers-Trainer Harry Lange nach dem 2:3 gegen Bozen. „Und die ist gut.“