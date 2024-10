Babynamen tätowiert – es ist aber nicht von ihm

Andere Beziehungen

Und jetzt der Paukenschlag: Laut DNA-Test ist das Kind nicht von Vinicius Tobias. Mutter Ingrid Lima rückte – eh klar – via Instagram – mit der Wahrheit raus. Die kleine Maite kam am 8. Oktober auf die Welt. Da waren Lima und Tobias schon getrennt. „In dieser Zeit hatte ich eine Beziehung mit jemandem und er auch. Wir haben beide mit unserem Leben weitergemacht. Mitten in all dem kam Maite“, schreibt sie via Story.