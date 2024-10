Steirischen Amtsärzten winkt kräftiges Gehaltsplus

Damals kündigte die Landesregierung an, an einem attraktiven Gehaltsschema zu arbeiten. Nun liegt es vor und soll am 5. November – also kurz vor der Wahl - im Landtag beschlossen werden, wie Personallandesrat Werner Amon (ÖVP) der „Krone“ bestätigt. In Kraft treten soll die Neuregelung mit 1. Jänner 2025.