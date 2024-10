Mofa-Lenkerin (15) bei Unfall mit Auto verletzt

Gegen 19 Uhr lenkte eine 15-Jährige aus dem Bezirk Liezen ihr Motorfahrrad auf der B113 von Trieben kommend in Richtung Edlach. Dabei wollte sie bei St. Lorenzen im Paltental in das Ortsgebiet einbiegen. Zur gleichen Zeit setzte eine 51-jährige Pkw-Lenkerin, die mit ihrem Fahrzeug in dieselbe Richtung fuhr, zum Überholvorgang an. Dadurch kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge und die Motorfahrradlenkerin kam zu Sturz.