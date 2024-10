Drei Tiere ausgesetzt: „Wie Müll entsorgt“

Am Donnerstagabend fanden drei ausgesetzte Tiere Zuflucht am Tierschutzhof Pfotenhilfe. Eine tierliebe Frau fand zwei Zwerghamster und einen Zebrafink in winzigen Transportboxen bei Altkleidercontainern in der Stadt Salzburg und rief die Tierrettung zu Hilfe, welche die drei Opfer unverzüglich zur Pfotenhilfe brachte.