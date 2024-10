Auf ein spontanes Date mit dem Jazz in Salzburg

„Macht die Karten doch kostenpflichtig, dann kommen nicht so viele Leute zu den Konzerten“, tönte es am Donnerstagabend lautstark in der Szene in Salzburg Stadt. Das kostenfreie Musikfestival „Jazz & the City“ zog zu seiner Eröffnung dreimal so viele Leute an, wie im Publikumssaal Platz hatten. Dass deshalb kurzzeitig Einlass-Stopp herrschte, sah manch ein Besucher als persönliche Zurückweisung an.