E-Bike-Fahrer flüchtet nach Unfall mit 11-Jährigem

Wie erst jetzt bekannt wurde, war es am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in Matrei in Osttirol zum verhängnisvollen Unfall gekommen. „Der Bub war auf der Virgil-Rainer-Straße in östliche Richtung unterwegs und verringerte kurz vor der unübersichtlichen Kreuzung seine Geschwindigkeit, um die Bichler Straße zu überqueren“, heißt es seitens der Polizei.