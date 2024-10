Nach Inferno: Grazer Stern-Bar sperrt wieder auf

Ein Todesopfer und 27 teils Schwerstverletzte: Das ist die Bilanz der Feuerhölle der Silvesternacht im Grazer Kultlokal Stern. Auch wenn bei vielen Opfern die körperlichen Wunden schon verheilt sind – die seelischen verschwinden womöglich nie mehr. Auch beim Betreiber der Innenstadtbar, der in der Todesnacht gar nicht im Lokal war – und erst in der Früh von der Polizei geweckt wurde. „Mein Mandant ist schwer getroffen, schläft in keiner einzigen Nacht mehr“, berichtet der Seiersberger Jurist Manfred Schiffner, der den Grazer anwaltlich vertritt.