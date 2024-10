Möbelhaus kann nach Hochwasser wieder aufsperren

Der Lift in die Tiefgarage funktioniert noch nicht, der Empfangsbereich im Lager ist noch Baustelle. Ansonsten deutet bei der XXXLutz-Filiale am St. Pöltner Europaplatz fast nichts mehr auf die Folgen der Jahrhundertflut hin. Dabei waren sie verheerend. 15.000 Kubikmeter Wasser flossen vom normalerweise kleinen, mehrere hundert Meter entfernten Nadelbach in das tiefer gelegene Lager und in die Parkgarage. „Wir waren quasi das Retentionsbecken für das Stadtzentrum“, blickt Geschäftsführer Martin Lackner zurück.