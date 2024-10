„Da rollt eine Lawine auf uns zu!“

Das ist nicht nur für Manchester City ein Auswärtsmatch“, seufzt St. Pöltens Team-Managerin Tanja Schulte. Die SKN-Frauen sind in der Gruppenphase der Champions League in den Heimspielen nur zu Gast. Wegen den Hochwasserschäden in der NV-Arena empfängt man am Mittwoch (18.45 Uhr, live auf DAZN) Manchester City in der Generali-Arena. Wo – Stand jetzt – 2000 Besucher erwartet werden. Die bei 14.500 Plätzen womöglich etwas untergehen.