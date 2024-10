Trio bei Bike-Diebstahl auf frischer Tat ertappt

Einem aufmerksamen Passanten ist es zu verdanken, dass in der Tiroler Silberstadt Schwaz ein Trio am Dienstagabend bei einem Fahrrad-Diebstahl auf frischer Tat ertappt wurde. Die zwei Männer und die Frau wurden angezeigt. Zugeschlagen hatten die mutmaßlichen Täter am Bahnhof in Hall.