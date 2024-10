Zum unrunden Geburtstag gibt es einen Prachtband

Sehr festlich mutet die Zahl 529 ja nicht an – aber wenn man all die Jubiläen, die die Bühnen Graz heuer feiern, zusammenzählt, dann kommt man auf diese ebenso skurrile wie beeindruckende Zahl: Vor 125 Jahren wurden sowohl die Oper als auch das Orpheum eröffnet, 75 Jahre ist es her, dass man sich zu den Vereinigten Bühnen Graz zusammengeschlossen hat und dem österreichischen Bühnenverein beigetreten ist, vor 60 Jahren wurde das Schauspielhaus wiedereröffnet und seit 29 Jahren gibt es das Jugendtheater Next Liberty – um nur einige der Jubiläen zu nennen.