Weltmeisterlich! Florist „vergoldet“ Blumenkunst

Weltmeisterschaft der Berufe

„Es war eine großartige Erfahrung für mich, bei der ich viel dazulernen konnte“, erklärt Bender. Derzeit stellt er seine weltmeisterlichen Fähigkeiten beim Betrieb Blumenbinder Schick in Wiener Neustadt unter Beweis. „Es ist beeindruckend, wie junge Fachkräfte mit ihrem an der Gartenbauschule Langenlois erlernten Wissen und Können in ihrem Beruf brillieren“, gratuliert auch Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zum WM-Titel.