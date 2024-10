Bei Segeltörn Plastikflut aus dem Meer gefischt

Proben zweimal täglich

Die OSYC-Crews stachen dabei in Kooperation mit „Living Ocean“ und der spanischen Ambiente Europeo für die Meeresrettung in hohe See. Wichtigstes Instrument: SeaLab-Multisensoren, mit denen täglich zweimal Proben aus dem wild wogenden Nass gefischt wurden. Weitere Mission: Kunststoff aus dem Meer zu bergen und auch an Bord die Plastikflut zu vermeiden: Mit einem Filter am Hahn wurde Trinkwasser aufbereitet – so hat man PET-Flaschen eingespart …