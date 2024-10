Nach „schmutzigem“ Sieg muss meisterlicher her!

Ein 78:75 mit der Schlusssirene in Eisenstadt, man könnte sagen: ein „schmutziger“ Sieg. Am Samstag ab 17.30 Uhr müssen Klosterneuburgs Basketballer einen meisterlichen Erfolg einfahren: Titelverteidiger Oberwart kommt in der Superliga ins Happyland! Während Hochwasser-Opfer St. Pölten am Samstag (19) nach Kapfenberg muss. Traiskirchen ist am Sonntag (20.15) gegen Vienna gefordert.