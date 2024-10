Beliebter Wirt tot: „Rudi wird uns sehr fehlen!“

„Aufgrund des Todes von Rudi ist unser Wirtshaus geschlossen!“ Mit dieser berührenden Botschaft auf der Homepage nimmt Renate Stadlhofer, die in ein Tal der Trauer gestürzte Partnerin Abschied von ihrem geliebten Lebenspartner Rudi Hirsch! Gemeinsam mit ihm hatte die gebürtige Steirerin das Gasthaus in Groß Gerungs im Waldviertel von dessen Eltern übernommen – und damit im wahrsten Sinne Wirtshauskultur vom kulinarisch Feinsten in die Gemeinde gebracht.