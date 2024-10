Absperrung ignoriert, im Graben gelandet: Verletzt

Ein Einheimischer (20) missachtete am Freitag gegen 23.15 Uhr in auf einem Firmenparkplatz in Fieberbrunn (Tirol) eine Baustellenabsperrung – mit verheerenden Folgen. Er geriet mit seinem Auto über den Fahrbahnrand hinaus und kam im Graben zwischen dem Gehsteig und der vorbeiführenden B164 zum Stillstand.