Großeinsatz in Wattens: Bauernhof in Flammen

Aus bislang unklarer Ursache brach am Freitag gegen 16 Uhr in einem Pferdestall in Wattens ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Ein Großeinsatz der örtlichen Feuerwehren war die Folge. Tiere und Menschen kamen nicht zu Schaden.