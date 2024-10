„The Apprentice“: Donald Trumps junge Jahre

Regisseur Ali Abbasi setzt die unheimliche Faszination für Macht und den schmalen Grat zwischen Erfolg und moralischem Verfall eindrucksvoll in Szene. Mit Sebastian Stan („The Avengers: Endgame“) als junger Donald Trump und Jeremy Strong (HBO-Serie „Succession“) als Roy Cohn ist „The Apprentice“ nicht nur ein packendes Politdrama, sondern auch ein erschreckend aktueller Blick auf die Mechanismen hinter Amerikas Politik und Gesellschaft. Abbasi schafft es, die Ursprünge einer Persönlichkeit zu entwirren, die heute weltweit polarisiert und das Machtstreben der 1970er Jahre in all seiner Härte und Skrupellosigkeit auf die Leinwand zu bringen.