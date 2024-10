Mopedfahrer bei Unfall verletzt: Pkw-Lenker floh

Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr kam es zu dem Unfall in Ludersdorf-Wilfersdorf: Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Motorroller der Marke Vespa in den Kreisverkehr auf Höhe des Unimarktes an der B65 ein. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision mit einem Pkw. Der Zweiradlenker wurde durch den Zusammenprall von seinem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins LKH Weiz gebracht werden.