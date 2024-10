Front von Ex-Hurrikan „Kirk“: Starkregen in Tirol

Der Schwerpunkt lag zunächst im Oberland bzw. südlich davon. „In St. Leonhard im Pitztal wurden gegen 11.30 Uhr 29 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen und damit so viel wie nirgendwo anders in Tirol“, weiß Meteorologe Zimmermann. In Nauders und Umhausen waren es 23 Liter, in Seefeld 20 und in Innsbruck immerhin noch 18 Liter.