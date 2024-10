Großer Kunstpreis des Landes erstmals an eine Frau

Der große Kunstpreis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird heuer zum siebten Mal in der Sparte Musik vergeben. Frühere Preisträger waren Andor Losonczy 2004, Boguslaw Schaeffer 2007, Herbert Grassl 2010, Hossam Mahmoud 2013, Gerhard Winkler 2016 sowie Robert Kainar 2020. Die Verleihung findet am 12. November in der Salzburger Residenz zusammen mit weiteren Kunstpreisen des Landes statt.