Drew Barrymore macht Mammografie in ihrer Show

In einem Instagram-Clip zur Sendung, die am Mittwoch (9. Oktober) in den USA ausgestrahlt wird, ist Barrymore in dem Mammografiegerät zu sehen, während sie humorvoll bemerkt: „Ich habe noch nie eine Mammografie in Stöckelschuhen machen lassen. Das ist anders … Aber ich finde, es ist auch eine heilsame Erfahrung.“