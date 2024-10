„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Absolut freundlich und sanft, so kann Leonberger-Mischlingshündin Anschi beschrieben werden. Auch mit anderen Hunden versteht sich Anschi gut. Nur das Alleinebleiben gefällt ihr nicht, sie ist einfach so gerne in der Nähe von Menschen. Auch im Auto kommt die Vierbeinerin gerne mit, Hauptsache, sie darf dabei sein. Tel.: 0664/5415079.