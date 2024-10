Wienerin (17) raste mit 161 km/h durch den Lungau

Bei St. Michael im Lungau raste die 17-jährige Führerschein-Anfängerin am Sonntagnachmittag mit 161 km/h in Richtung Villach durch die 100er-Zone. Die Autobahnpolizei zog die Wienerin aus dem Verkehr und nahm ihr an Ort und Stelle den Führerschein ab und verbot ihr das Weiterfahren. Ein Alko-Vortest verlief negativ, die junge Frau wird angezeigt.