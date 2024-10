Von der Parkbank ins Leben ohne Alkohol und Drogen

Einer, der es mithilfe des Männerwohnheimes geschafft hat, ist Aaron. Er zeigt uns, wo er ein Jahr sein Leben als Obdachloser verbracht hat – nämlich im Stadtpark von Wiener Neustadt. Traumatische Erlebnisse in seiner Kindheit führten dazu, dass er dem Alkohol verfiel und auf der Straße landete. „Hier hatte ich ein Dach über dem Kopf“, so Aaron und zeigt auf den schmucken Holzpavillon mitten im Park. Aber es war nicht ganz ungefährlich. „Zu dieser Zeit, 2015 herum, war der Park gerade Hotspot von Drogendealern“, erzählt er. Und er kannte sie alle, hat aber nie jemanden verpfiffen. „Das hätte ich nicht überlebt“. Als Gegenleistung bekam er Drogen. „Mit Gras konnte ich dann wenigstens einschlafen“, so Aaron. Irgendwann schaffte er es, in Kalksburg einen kompletten Entzug zu machen. Danach stellte sich die Frage, wohin? Ohne Dach über dem Kopf und ohne Geld bot sich hier die Chance in Wiener Neustadt. „Seit acht Jahren bin ich trocken und clean“, so Aaron. Auch eine neue Partnerin hat er gefunden und seine vier Töchter sind besonders stolz auf ihren Papa