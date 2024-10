Al Pacino wäre fast gestorben: „Hatte keinen Puls“

„Sie konnte keinen Puls fühlen“

Dennoch blieb er zu Hause, ging nicht zum Arzt oder gar ins Krankenhaus. Mit dem Ergebnis, dass „ich irgendwann stark dehydriert war“. Er wies seinen Assistenten Michael Quinn an, eine Krankenschwester zu rufen, die ihn an einen Tropf anschließen sollte, um ihm wieder Flüssigkeit zuzuführen. Als die Frau in der Villa von Pacino eintraf, „saß ich in einem Sessel und war weggetreten. Einfach so. Sie konnte keinen Puls fühlen.“