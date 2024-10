Noch keine Angst vor dem Fahrstuhl im Keller

Höhere Ambitionen hatte indes Hallwang, das in den ersten Spielen gleich den besten Start seit Grünau 2010 (!) hinlegte. So spekulierte etwa Taktgeber Federer in Richtung vorderes Tabellendrittel. Die Wahrheit zuletzt brachte sechs Niederlagen am Stück. Gegen den SAK rettete man nun spät ein 3:3. „Mit voller Kapelle hätten wir aber mehr angeschrieben. Sechs, sieben Ausfälle sind eben zu viel“, ist Trainer Damir Borozni von seinem Klub überzeugt. Das gilt auch für den ASV (2:3 gegen Thalgau) und Obmann Robert Neureiter: „Das Team ist intakt, es ist noch alles drin. Hinten sind wir zu naiv, das nützen die Gegner eben aus.“