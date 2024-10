Zwei Steirer-Klubs zwischen Himmel und Hölle

Einigkeit in Rot – noch

In der Pause wird aber auch seine „Rolle“ besprochen. Auf der Kommandobrücke soll es noch großteils Einigkeit geben – kritische Stimmen dem Trainer gegenüber rar gesät sein. Der grundsätzliche Zugang, dass man versucht, gemeinsam aus der Krise zu treten, bleibt vorerst Parteilinie. Nur: Die roten Macher wissen auch, welche Stunde es geschlagen hat. Und: Dass man im Fußball oft um den nötigen „Ruck“ (Trainerwechsel) nicht herumkommt, um eine Mannschaft zu befreien. Die nächsten Partien des GAK: Am 19. Oktober Sturm, am 27. Rapid, am 2. November Salzburg.