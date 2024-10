Rapids Sangaré avancierte in Europa zur Nummer 1

Starke Statistik

Alle anderen sind fit, auch Mamadou Sangaré, der in Istanbul angeschlagen vom Platz humpelte. Nach einem äußerst starken Auftritt, was auch die Statistik unterstrich: Der Malier hatte mit 13 Balleroberungen die meisten aller 786 am ersten Spieltag der Conference League eingesetzten Kicker. „Die Mannschaft ist sich dessen bewusst, was nötig ist, um Spiele wie in Istanbul zu gewinnen“, bestätigte Trainer Robert Klauss den Eindruck, dass sich das Team mit der Schwere der Aufgabe zu steigern vermag.