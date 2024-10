Feuerwehr-Nachwuchs zeigte Können in der Zille

Wenn sich Straßen in Flüsse verwandeln, kann die Menschenrettung oft nur mehr über die Zille erfolgen. Das war auch während der jüngsten Hochwasser-Katastrophe mehrfach notwendig. Doch das Rudern auf den Booten erfordert ein hohes Maß an Geschick. Umso besser ist es daher, wenn man bereits in jungen Jahren den Umgang damit lernt.