Vöslaus Erfolg als Werk eines spanischen Künstlers

19 Jahre später sprang der Spanier („ich bin ein stolzer Katalane“) ins kalte Wasser und tauchte im Sommer in Vöslau auf. Der Start der Premiere als Cheftrainer mit 37 fühlt sich bisher gut an. Drei Siege, ein Remis, eine Niederlage, Platz drei in der HLA, beachtlich für einen Klub, der seit dem Wiederaufstieg nur in den Abstiegskampf verwickelt war. Am Samstag ist er mit dem Heimspiel gegen Ferlach im Bild von ORF Sport Plus (20.20).