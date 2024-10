S-Link weicht den Halleiner Kindern aus

Was ist bei den Infoabenden neu? In Anif und Niederalm wird die Trasse näher an der Autobahn geführt. In Rif soll die dortige Hauptstraße unter den S-Link gelegt werden. Bei Hallein/Neualm muss ein Spielplatz nicht weichen. In der Alpenstraße passt der S-Link jetzt doch zwischen je zwei Autofahrstreifen.